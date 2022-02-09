Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi kar yağışından önce yüzde 55 seviyesindeyken, kar yağışı ve ardından sağanak yağışlarla birlikte kısa sürede arttı. İstanbul’da baraj doluluk son yağışlarla birlikte yüzde 76.84’e çıktı.

HAFTALIK BAZDAKİ YÜKSELİŞ 20,17 OLDU

İSKİ verilerine göre İstanbul’da dünden bugüne barajlardaki doluluk oranı yüzde 8.63 yükselirken haftalık bazdaki yükseliş ise yüzde 20.71 oldu.

İstanbul’da Şubat 2022’de barajlardaki su oranları, Elmalı ve Istrancalar yüzde 100, Ömerli yüzde 94,37, Kazandere yüzde 87.49, Pabuçdere yüzde 85.88, Darlık yüzde 74.32, Büyükçekmece yüzde 71.43, Terkos yüzde 71.03, Alibey, yüzde 66.17 ve Sazlıdere yüzde 44.95 olarak ölçüldü.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti İstanbul'da eriyen karlarla beraber baraj seviyeleri yükseldi ancak derelerden gelen çamurlu su nedeniyle Alibeyköy Barajı'nın rengi kahverengiye döndü.

İstanbul barajlarına kar dopingi: Doluluk oranı son bir haftada yüzde 10 arttı İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi yüzde 64,66'ya yükseldi. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ajlan Sunay, İstanbul’da baraj doluluk oranının ancak yüzde 90'lara ulaşmasıyla su sıkıntısı tehlikesinin ortadan kalkabileceğini ve su kıtlığı riskinin önümüzdeki senelerde artarak devam edeceğini belirtti.

İstanbul barajlarında son dönemdeki en büyük yükseliş: Bir günde 4 puan yükseldi İstanbul’u etkisi altına alan yağışlardan sonra yüzde 40 seviyelerinde seyreden doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Son dönemdeki en büyük yükseliş kaydedilen barajlarda su seviyesi bir günde 4 puan yükseldi.