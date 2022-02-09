Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesinde dün öğle saatlerinde iki kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri taksiciye söyledi. İddiaya göre taksici adresi duyunca kadınlara adresin yakın olduğunu belirtti.

MÜŞTERİYİ KOLUNDAN TUTUP TAKSİDEN ATTI

Kadın müşteriler ve taksici arasında gerilim artınca kadın müşteriler şoförden sağa çekmesi isteyerek taksiden inmek istediklerini söyledi. Taksici aracını sağa çekmeyince arka koltuktaki kadınlardan biri bağırmaya başladı. Kadının bağırması üzerine sinirlenen taksici müşterilerin inmesini istedi. Kadın müşteriler inmeyince taksici aracın kapısını açarak müşterileri dışarı attı. Araçtan inen kadın, şoföre tepki gösterirken o anlar kameraya yansıdı.

Turistlere para üstü vermemek için döven taksiciye ev hapsi İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici, kendisinden paralarının üstünü bekleyen Fransız çifte dehşeti yaşattı. Karı kocayı darbeden şoför, ev hapsiyle cezalandırıldı.