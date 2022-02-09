Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu’nda özel bir üniversitenin pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek (21) 27 Nisan 2018'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Hazırlanan iddianamede süratli bir şekilde araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve Şimşek’e çarpan Sedat Yiğiter'in ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

MAKAS ATARKEN 21 YAŞINDAKİ GENCE ÇARPMIŞTI

Olaya ilişkin Bakırköy 51 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, “Sanık bu olaydan öncede hız yapmaktan ve ön plakanın sökülmesinden cezalar almış, bu durum kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Olayın olduğu gün aracın ön plakası bulunmamaktaydı. Makas atan kişiler kameralara takılmamak için böyle bir eyleme girişmektedirler. O günde makas atarak seyir halinde olduğunu tüm tanıklar beyanlarıyla doğrulamışlardır. Olayı gören 5 tane kamera olmasına rağmen tüm kameralar bozuk çıktı. Müvekkillerim gencecik pilot adayı olan evlatlarını kaybetmişlerdir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Sedat Yiğiter’in ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim verilen cezada iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü.

Öte yandan olaya ilişkin açılan tazminat davasında Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, sürücü Sedat Yiğiter’in 2 milyon 296 bin TL maddi tazminat ile 160 bin TL manevi tazminatı yasal faizi ile birlikte Şimşek’in ailesine ödemesine karar vermişti.

Düşen uçağın pilotaj öğrencisi acil iniş için izin istemiş Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.