Türkiye Gazetesi

Bir otomotiv şirketinin yetkilisi Mehmet Yusuf Ö. 20 yıldır birlikte iş yaptığı 56 yaşındaki muhasebecisi Mali Müşavir M.Z.’den bu zamana kadar şirketle ilgili kayıt altına aldığı ticari defterleri talep etti. Hesap defterlerinin vermemek için çeşitli bahaneler söyleyen muhasebeci M.Z. şirketle ilgili kayıtları vermeyince durumdan şüphelenen işletmeci Mehmet Yusuf Ö. 20 yıldır çalıştığı muhasebecisinden şikayetçi oldu. Aynı zamanda Mehmet Yusuf Ö., hem şirketin bağlı olduğu Atışalanı Vergi Dairesi’ne hem de İstanbul Serbest Mali Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na şüpheliyi şikayet etti. M.Z. hakkında ise ’görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı.

“MAKUL SÜRE VERİLİRSE DEFTERİ İBRAZ EDERİM”

Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık M.Z.’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Mehmet Yusuf Ö. ve avukatı hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Söz hakkı verilen sanık M.Z., "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ben defterleri ibraz edemedim ancak bana makul bir süre verilirse defterleri ibraz edebilirim. Ben defterleri ibraz etmediğimde bana hakaret ve küfür edildi. Benden defterleri hemen sunmamı istemektedirler, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SANIĞA 10 AY HAPİS

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek, ’güveni kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık, "Takdir mahkemenindir" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu kanaat vermesini göz önünde bulunduran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve M.Z.’nin 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

ZARARIN BOYUTU TESPİT EDİLECEK

Davayla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık, "Müvekkilim 20 yıldır aile şirketlerinin muhasebesini tutan şüpheliden defterleri istemesine rağmen bir netice alamamıştır. Bunun üzerine maddi zarara uğramış olabileceği ihtimali ile harekete geçerek suç duyurusunda bulunmuştur. Detaylı incelemelerin ardından zararın boyutu tespit edilebilecek. Bu tarz davalarda şüphelinin ceza almasının önemli olduğu görüşünü savunuyorum" dedi.

Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Tuzla'da bir restoranda eski nişanlısı tarafından vahşice öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı.