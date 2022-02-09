Türkiye Gazetesi

Üsküdar’da dün öğle saatlerinde 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından alınması gereken önlemler gündeme geldi. Peki, doğalgaz patlaması neden olur? Evde gaz kaçağı varsa ne yapılmalı? Konuyla ilgili İş Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan bilgi verdi, doğalgaz patlaması sonrası alınması gereken önlemleri hatırlattı.

EVDE ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

Doğalgazın havadan hafif bir gaz olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, şöyle konuştu:

“Doğalgaz yukarılarda birikiyor. Kullanırken çok sessiz ve masum görünüyor, çok büyük faydaları var. Fakat ortamda yüzde 4’ün üzerine çıktığı an patlamaya müsait bir gaz haline geliyor. Aslında kokusu yok fakat tehlikeli olduğu için içerisine kükürtlü bir malzeme konularak algılanabilmesi için çürük yumurta kokusu veriliyor. Evlerde ve doğalgaz kullanılan yerlerde çürük yumurta kokusu hissedildiği an ilk yapılması gereken hemen bulunan yerdeki doğalgaz vanasını kapatmak, sonra da evde elektrikli hiçbir alete dokunmamaktır. Yani lamba yanıyorsa açık kalacak, kapalı ise kapalı olacak, buzdolabı kapalı ise kapalı kalacak. Elektrikli aletleri açık – kapalı durumunu değiştirecek herhangi bir müdahalede bulunulmamalı.”

PENCERELERİ AÇIN, ELEKTRİKLİ ALETLERE DOKUNMAYIN

Ortamdaki doğalgaz vanası kapatıldıktan sonra mümkünse pencerelerin açılıp dışarı çıkılması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, şu uyarıyı yaptı:

“Bu şekilde bir yol izlenmeli. Sonra ana vana kapatılıp hemen 187’yi aramak gerekiyor. İlgili ekipler doğalgaz için gerekli önlemleri hemen alacaklardır. Bunu yapmadan önce herhangi bir şekilde elektrik düğmesini açıp, buzdolabını açıp veya başka bir şey yapıldığında patlama meydana geliyor. Ufacık bir kıvılcım bile patlama için yeterli oluyor.”

BACA ÇIKIŞLARINI ASLA KAPATMAYIN

Dünyanın birçok yerinde bu tür kazaların meydana geldiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, yapılan yanlışlar konusunda ayrıca şu bilgileri verdi:

“Bir de yanlış olarak şu yapılıyor, kombiler eğer dışarı açılmışsa bunların borularının mutlaka binanın dış cephesine yönlendirilmesi lazım. Yeni yapılan binalarda kombilerin olacağı yerlerde hava açıklığı bırakılıyor. Aynı zamanda doğalgaz kaçağı olduğunda uyarıcı birtakım dedektörler olması gerekiyor. Bu dedektörlerin gazı kesen türleri de var. Eğer bu tür bir dedektör olursa patlamaların önüne geçilebilir. Bazı evlerde hanede yaşayanlar balkondaki kombi çıkışını dışarı kadar uzatmadıkları için yine orada patlayıcı bir ortam meydana getirebiliyorlar. Mutlaka kombilerin baca çıkışlarının dışarı yönlü olması gerekiyor. Evlerde doğalgaz yukarı doğru yükselen bir gaz olduğu için pencerelerin üst kısmında çıkışları olur. O çıkışların soğuk diye kapatılmaması gerekiyor” dedi.

Üsküdar'da binada yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Üsküdar'da meydana gelen 4 kişinin yaralandığı patlamadan sonra bina iş makinaları tarafından yıkıldı. O patlama çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.