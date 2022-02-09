Türkiye Gazetesi

3 Ocak pazartesi günü sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes K., çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktıktan sonra Erkan Aysu tarafından yolu kesilerek tornavida ile gasp edilmek istenmişti.

GASPÇIYI BIÇAKLADI

Enes K.’nın olumsuz cevap vermesi üzerine "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek tehdit eden Erkan Aysu, tornavidayı karnına dayayarak Enes K.'nın boğazını sıkmış, cebindeki bıçağı çıkaran Enes K. da, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla evine dönmüştü.

Eve dönerek olayı ağabeyine anlatan Enes K. tekrar iş yerine gitmiş, abisi ise Erkan Aysu'nun bulunduğu yere giderek 112'yi arayarak durumu bildirmişti.

20 AYRI SUÇTAN SABIKASI VARDI

'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere hayatını kaybetmiş, Enes K. ise çalıştığı markette gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

37 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Enes'in ailesi avukatı aracılığıyla oğullarının tutukluğuna itiraz ederken, dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.

Cep telefonunu gasp etmeye çalışan hırsızı bıçaklayıp öldürdü Bursa'da bir vatandaş, cep telefonunu gasp etme girişiminde bulunan hırsızı, bıçaklayarak öldürdü.