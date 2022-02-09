Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.

Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu.

Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

"HİPOTERMİYE GİRECEĞİZ"

Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.

Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde telesiyeşin arızalanması sonucu 17 kişi mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri halat yardımıyla mahsur kalanları aşağı indirdi.

Saklıkent'te telesiyej arızalandı, tatilciler havada mahsur kaldı Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyejin arızalanması nedeniyle onlarca tatilci havada mahsur kaldı.Tatilciler 1 saat sonra kurtarıldı.

Uludağ’da telesiyej arızası, çok sayıda kişi mahsur kaldı Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da telesiyej arızası nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Eksi 14 derecede 1 saati aşkın süredir mahsur kalan tatilcilerin kurtarılması için ekipler seferber oldu