Bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde seyir halindeki iki 2 lüks araç kazaya karıştı. Otomobilin sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki marka otomobile çarptı
LÜKS OTOMOBİL TAKLA ATTI, DİĞER ARAÇ AĞAÇLIK ALANA UÇTU
Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil takla atarken, diğer araç ise ağaçlık alana uçtu. Takla atan lüks otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçlar vinç yardımı ile yoldan çekilirken, kazaya karışan araçlar drone ile görüntülendi.
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