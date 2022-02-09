Konya'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Konya Adana karayolu Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Enes Y. (71) idaresindeki 42 YC 479 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
17 YAŞINDAKİ GENÇ CANINDAN OLDU
Kazada araç sürücüsü Enes Y. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (66), S.E. (18) ve Serengül Erdil (17) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Serengül Erdil kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.
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