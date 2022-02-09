Türkiye Gazetesi

Kayseri'de kiracı dehşeti, icraya gelen kulüp başkanını bıçakladı. Kocasinan'a bağlı İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı.



BIÇAKLANAN BAŞKAN HASTANEYE KALDIRILDI

Başkan Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.



