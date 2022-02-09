Samsun'da semaverden sızan zehirli gaz 7 kişiyi hastanelik etti. Olay, Havza ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde ısınmak için semaveri odalarına alan aile gece uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen D.K., eşi B.K. ile çocukları G.S.K. (9), D.E.K. (7), Ş.N.K. (13), E.K.(6) ve Y.K. (12) Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da 30 üniversite öğrencisi zehirlendi KTO Karatay Üniversitesi'nde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 30 öğrenci hastanelik oldu.
Kar, kombi bacasını tıkadı: 5 kişilik aile zehirlendi Kahramanmaraş’ta kar nedeniyle baca borusu tıkanan Demir ailesi, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba hayatını kaybederken, 3 çocuğu ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Semaverden sızan gaz 5'i çocuk 7 kişiyi zehirledi
Samsun'da yaşanan olayda semaverden sızan karbonmonoksit gazı 5'i çocuk 7 kişiyi zehirleyerek hastanelik etti.
Samsun'da semaverden sızan zehirli gaz 7 kişiyi hastanelik etti. Olay, Havza ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde ısınmak için semaveri odalarına alan aile gece uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen D.K., eşi B.K. ile çocukları G.S.K. (9), D.E.K. (7), Ş.N.K. (13), E.K.(6) ve Y.K. (12) Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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