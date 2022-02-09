Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına çekin yakışıklı çıkalım” demesi ise şaşırttı.
"Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notunu bırakan hırsıza mağdur patrondan iş teklifi Antalya’da bir iş yerine giren hırsızın "Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notu tebessüm ettirdi. İş yerindeki tüm muslukları çalan hırsızın bilgisayarlara dokunmaması ise dikkat çekti. Açın yanındayız diyen mağdur patronsa iş yerine giren hırsıza iş teklifi yaptı.
Pişkin hırsıza polisten ders: 'Ben çaldım' paylaşımına 'biz yakaladık' cevabı Kaldığı cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra dönmeyerek firar eden ve bu süreçte karıştığı 10 kapkaç ve 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti: Çekin yakışıklı çıkalım
Kayseri’de hırsızlık suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyet çıkışı basın mensuplarını gören zanlının pişkin sözleri ise pes dedirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.
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