Türkiye Gazetesi

Güneş ve kum denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan Antalya, en sert kışlarından birini yaşıyor. Şehrin yüksek kesimlerinde uzun süredir etkili olan kar, bölgede hayatı adeta durdurdu.

1.825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bu sebeple İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Akseki-Seydişehir kara yolu yeniden araç trafiğine kapatıldı. Jandarma ve trafik polisleri, onlarca aracı dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Karayolları ekipleri ise dün geceden beri hiç durmadan çok sayıda iş makinesiyle yolu açmaya çalışıyor.

Konya-Antalya yolu kardan kapandı Konya’nın Seydişehir ilçesindeki yoğun kar yağışı sebebiyle Seydişehir-Antalya yolu trafiğe kapandı.

Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası, Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Antalya-Konya karayolunda tır ve otobüslere izin verilmiyor, bir çok mahallenin yolları kapandı Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde kar yağışı sebebiyle yolcu otobüslerinin ve tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise zincirli geçişine izin veriliyor.