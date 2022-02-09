Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında 7 kurşunla öldürüldü. Polis, olaya karışan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayette kullanılan tabanca ise Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu.

Bu arada, ekipler, firari zanlı Seccad Yeşil'in yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yeşil, 13 gün sonra Bursa'da bulundu. Polis, şahsın gizlendiği butik otele baskın düzenlendi. Yeşil, ekipleri görünce kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Polis, şüpheliyi yere yatırarak yakaladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Seccad Yeşil, sorguya alındı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek yakan paylaşım Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurularak hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Erken, “Ne çok sevmişim seni ben, canım nasıl yanıyor bir bilsen” ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kilit isimin çarpıcı ifadesi ortaya çıktı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tutuklanan 8 şüpheliden biri olan Ali Y.’nin ifadesi ortaya çıktı. Ali Y. ifadesinde olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 kişi için tutuklama talebi Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.