Türkiye Gazetesi

İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, ters yöne girdi ve diğer araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Bu esnada da elinde tuttuğu tabancayı polise doğrulttu. Bunun üzerine ekipler, araca doğru ateş açtı. Araçtan inen şüpheli, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak firarı kısa sürdü. Ekipler, 22 yaşındaki S.K'yi kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada ise yanında oturan Y.A'nın açılan ateş sonucu yaralandığı görüldü. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı.

Polis merkezine götürülen S.K'nin9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Y.A. hakkında ise 7 defa kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Ekipler, kiralık olduğu tespit edilen araçta 1 adet dolu halde şarjör ve seyyar çakar tertibatı ele geçirdi.

İzmir’de hırsızlık kovalamacası: 1 ölü, 2 yaralı İzmir’de bir iş yeri sahibinin motosikleti çalındı. İş yeri sahibi ve çalışanı hemen hırsızın peşine düştü. Hırsızlık zanlısı ile yaşanan kovalamacada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polise çarpıp ateş açtı! 30 dakikalık kovalamacının ardından yakalandı Antalya’da bir otomobille, motorize yunus timi ve trafik polisine çarpıp ardından da motosiklet sürücüsüne ateş açan şüpheli, 30 dakika süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Dehşet saçan şüphelinin aracında ise uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.

Konya’da 60 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan sürücüden ilginç açıklama! Konya’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanabildi. Otomobilde uyuşturucu madde tespit edildi.