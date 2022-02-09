Türkiye Gazetesi

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Anadere köyünde karla mücadelesini sürdürürken, kar kalınlığı 8 metreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kış boyunca 14 bin 500 kilometre yolda karla mücadele verdiklerini söyledi. Kurtkan, "Bugün itibari ile 6 köy yolumuz kapalı durumda. Yol ağımız olan 2 bin 340 kilometrede 50 iş makinesi 75 personelle karla mücadelemize geceli gündüzlü devam ediliyor" dedi.





Bitlis'te eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler Bitlis'te vatandaşlar kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna yaklaşık eksi 10 derecede girdiler.



Bitlis'te karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı Bitlis'te iki köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma yetişti.