Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde imamlık yapan Adem Eser isimli vatandaş, yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan vatandaşların yanına giderek çay ve bisküvi ikramında bulunana Eser, kimi sürücülerin para teklifinde dahi bulunduğunu söyledi.

Sürücüler imam Adem Eser'in bu düşünceli tavrına hayran kaldı.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORUM"

Çay-Karaadilli karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, köy imamı Adem Eser, mahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara kayıtsız kalamadı. Tırların ve araçların hep sırada olduğunu, aç susuz olduklarını düşündüğünü belirten Eser, "Termosa çayı koydum, bisküvi aldım, Allah rızası için yola çıktım, sıcak çay içsinler diye düşündüm." dedi.

Çoğu kişinin şaşırdığını dile getiren Eser, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey beklemediklerini söyledi. Çok memnun oldular. Para teklif ettiler. Ben de 'para için değil, sadece Allah rızası için yapıyorum' dedim. Bir büyük termos çay dağıttım. Bitene kadar bütün araçları dolandım. Bütün çayı bitirdim."

İmam Adem Eser.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de yolda mahsur kalanlarla telefon görüşmesi yaparak durumları hakkında bilgi aldı.

Yardımsever Türkiye Müslüman ülkelere en çok yardım yapan ülkelerin Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan olduğu açıklandı.

Türkiye dünyanın en yardımsever 4. ülkesi Merkezi Londra'da bulunan Global İnsani Yardım Merkezi yıllık raporuna göre Türkiye 2012'de 1 milyar dolardan fazla insani yardım yaptı.