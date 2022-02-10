Türkiye Gazetesi

Sivas ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

BAYBURT'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas'ın ardından Bayburt'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

8 şehirde eğitime kar engeli Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle pek çok şehirde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.