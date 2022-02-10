Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Adıyaman çevreleri ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı belirtilerek, “Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 6, Muş eksi 2, Bitlis ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, enerji nakil hatlarında kopma, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

TURUNCU KODLU UYARI!

Hakkari, Sinop, Şırnak, Karabük, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi (10 Şubat Perşembe) Son dakika kar tatili haberleri peş peşe geliyor, birçok il ve ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu. Sivas, Bayburt, Niğde gibi illerin genelinde okullar tatil edilirken birçok valilikten de ilçe bazında tatil açıklamaları geldi.

Bitlis'te kar kalığı 8 metreyi buldu Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki kar kalınlığı 8 metreyi aştı.

Antalya'nın İç Anadolu'yla bağlantısı kesildi! 70 santim kar var Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu yine kardan kapandı, görüş mesafesi sıfıra düştü. Bölgede araç geçişleri durduruldu.