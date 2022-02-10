Türkiye Gazetesi

Hüseyin Gürz idaresindeki otomobil seyir halindeyken birden yola köpek çıktı. Otomobil sürücüsü Gürz, köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil zikzaklar çizdikten sonra takla attı.

BURNU DAHİ KANAMADI

Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içerisinden çıkartılan sürücü Hüseyin Gürz ile yanında yolcu olarak bulunan kızı Kübra Gürz’ün kaza yerinde yapılan ilk sağlık taramasında burunları dahi kanamadığı anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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