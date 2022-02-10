Türkiye Gazetesi

Nusaybin’in Girmeli Mahalesinde oturan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Nuseybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal ilk tedavisinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

Gaziantep’e dönen minik Asiye evinde ilk ziyaretçisini ağırladı Gaziantep’te iki pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi’ne sevk edilen Asiye Ateş taburcu oldu. Gaziantep’e dönen minik Asiye’nin ilk ziyaretçisi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.