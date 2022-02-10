Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı olarak görev yapan Şenol Çam, ATM’den çektiği paralar arasında 0 rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce sahte olduğunu düşündü. Para sayma makinesinden geçirilen banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit edilince Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

50 LİRAYI 50 BİN TL’DEN SATIÇA ÇIKARDI

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

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