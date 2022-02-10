Türkiye Gazetesi

Sakarya'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda genç kadın misafirliği gittiği evde ölmüştü, olayın ardından dini nikahlı eşi tutuklandı. Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya’dan, Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş’un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.B. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ev sahibi M.C. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Misafirliğe gittiği evden cesedi çıkarıldı Sakarya’dan kan donduran bir haber geldi. 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak öldü, kimse ne olduğunu bilmiyor...