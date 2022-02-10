Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile hastanelik oldu. Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar’da soba gazından zehirlenen 3 kişilik aileden 1'i öldü Afyonkarahisar’da sobadan sızan gazından zehirlenen 3 kişilik aileden kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin hastaneye kaldırıldı.
Soba faciası: Yaşlı çifti ölüm ayırdı Zonguldak’ta yaşlı bir çift sobadan çıkan gazdan etkilendi. Söz konusu dumandan etkilenen yaşlı çifti ölüm ayırdı.
Batman'da soba gazından zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı.
Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile hastanelik oldu. Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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