Türkiye Gazetesi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan bir adam, evinde çıkan yangında mahsur kaldı. Vücudunun büyük bir çoğunluğu yanan yaşlı adam, ekipler kurtarma çalışmalarını tamamlayana kadar feci şekilde öldü.

EVDE TEK BAŞINA YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yangın ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokak No 12’deki iki katlı müstakil evin, 2. Katında çıktı. Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş (81) isimli adam, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangında ağır şekilde yaralanan yaşlı adam, ardından vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde öldü.

Talihsiz adamın vücudunun büyük bir bölümünün yandığı öğrenildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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