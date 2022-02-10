Türkiye Gazetesi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne az kaldı. Hem sevgilileri hem de çiçekçileri telaş sardı. Ancak bu yıl çiçekçiler, birçok çifti üzecek gibi...

Yalova esnafından Özer Semiz, özel günlerde çiçek fiyatının her zaman yükseldiğini söyledi. Bu artışın aşkın simgesi olan gülde özellikle görüldüğünü belirtti. Semiz "Sevgiler Günü’nde tek gül en az 30-40 liradan satılacak gibi görünüyor. Orkide, biçme, şebboy, gibi bir çok ürün var, çeşit çok. Vatandaşlar için hazırlık yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Başka bir esnaf Coşkun Sakarya da yeterince ürün bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Sevgililer Günü’ne özel üç unutulmaz gece Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, Sevgililer Günü’nü üç ayrı geceyle kutluyor. Aşk şarkılarıyla gönülleri mest ederken lezzetleriyle gusto bir deneyim sunacak mekanda 11 Şubat Cuma Simge, 12 Şubat Cumartesi Berkay ve 14 Şubat Pazartesi akşamı Erol Evgin özel repertuvarlarıyla sahnede olacak.

Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler ve hediye seçenekleri 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala hem kutlama hem de hediye alternatifleri öne çıkıyor.

Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: Yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum Fatih’te sevgililer gününde kız arkadaşını öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına attığı iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu şahıs savunmasında “Bir hata oldu, kendisini öldürdüm” dedi.