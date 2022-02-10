Türkiye Gazetesi

Sivas’ta yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı, feci kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı. Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı.



Kazada yolcu otobüsünün şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Sarkışla ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü 13 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.



Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Sivas'ın Gürun ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.