Türkiye Gazetesi

Adana'da meydana gelen olayda Abdulkadir Şengül isimli bir kişi evinin bahçesindeyken kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı, talihsiz adam öldü. Şengül, Çamlıbel Mahallesi 2898. Sokak'taki evine girerken kar maskesi takan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şengül'ün cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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