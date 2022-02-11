Türkiye Gazetesi

Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 104. yılında İstanbul'da anıldı. Abdülhamid Han'ın dördüncü kuşak torunu olan Devlet-i Aliyye Ocakları Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ocak üyeleriyle birlikte Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nde sabah namazını kıldı. Daha sonra Sultan'ın Çemberlitaş'taki kabrini ziyaret etti. Kur'ân-ı kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların okunduğu programda, lokma dağıtıldı.

Ardından açıklamalarda bulunan Osmanoğlu "Sultan Abdülhamid Han, Türkiye'ye büyük hizmetler sundu. Millete çok iyi şeyler bıraktı. O siyasi bir deha. Kendisini köşe yazarı, gazeteci zanneden bazı kişiler, dedeme saldırmaya devam ediyor. Niye? Çünkü kuyruk acıları var. İlkokul ikiye giderken bana bile 'Sen vatan haininin torunusun' dediler ama günümüze baktığımızda son 20, 25 yıldır tarihimizi iyi bir şekilde anlayabiliyoruz" şeklinde konuştu. Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han ile ilgili sinema projeleri olduğunu duyurdu.

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