Türkiye Gazetesi

'Herkes yiyebilsin diye' yapıldığı iddia edilen boş baklava fotoğrafı, sosyal medyada gündeme oturdu. Kilosu 19 liradan satılan içi boş şerbetli yufka, sosyal medyada büyük tepki topladı.

FIRSATÇILAR BOŞ DURMUYOR

Pandeminin etkisiyle üretim durma noktasına gelince dünya genelinde bir ekonomik kriz baş göstermiş, pek çok ülkede akaryakıt, gıda ve elektriğe zam gelmişti. Ülkemiz piyasalarında da doların yükselerek TL’nin değer kaybetmesi ile başlayan emtia fiyatlarının artışına hükümet bir dizi önlem alarak engel olmaya çalışsa da fırsatçılar boş durmuyor.

İÇİ BOŞ BAKLAVA 19 TL

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı “içi boş baklava” olarak kilosu 19 liradan satışa sunulan tatlı kullanıcıların tepkisini çekti.

Kar fırsatçıları vatandaşın mağduriyetini kaçırmadı! Zincir, kar lastiği, kürek, buğu çözücü, kar paleti gibi ürünlerin fiyatı 3 günde en az yüzde 50 arttı. Çekici fiyatları iki katına çıktı, taksiler 5 km yola 100 TL, oteller de 1 gece konaklamaya 2-3 bin TL istedi!

Fırsatçı istasyonlara ağır ceza kesilecek Bazı istasyonlarının, kış şartları nedeniyle yollarda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara işletmelerini kapattıkları ya da marketlerinde fahiş fiyatlarla satış yaptıkları yönünde şikâyetler artıyor.

Küresel krizi fırsata çevirdiler! Salgın, zengini daha zengin yaptı Yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre dünyanın en zengin 10 insanı küresel pandeminin başlangıcından bu yana servetlerini ikiye katlayarak toplamda 1,5 trilyon dolara ulaştırdı.