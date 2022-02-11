Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın Yalınca köyünde yaşayan 96 yaşındaki Ali Musa Eren hayatını kaybetti. Eren’in cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Tunceli’nin Pülümür ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle cenaze konvoyunun yolda kalması üzerine Tunceli Özel İdareye bağlı ekipler yolu iki kez açtı. Yol iki kez açılmasına rağmen araçlar tekrar yolda kaldı. İçerisindeki yolcularla birlikte kayan bir minibüs şarampolde kıl payı dururken, cenaze kepçeyle alınarak köye çıkarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kadınlar ve yaşlılar köye çıkamazken, cenaze, yürüyerek köye çıkan 20 kişi tarafından toprağa verildi.

"DOĞDUĞU YERDE TOPRAĞA VERİLMEK İSTEDİ"

Vefat eden Ali Musa Eren’in yeğeni Ahmet Eren, “Bizim cenazemiz vardı, yollar kardan kapandı. Amcamı vasiyeti üzerine yukardaki Kırkmeşe köyüne çıkarmak istedik. Doğduğu yerde toprağa verilmek istedi. Yollar kapandığı için greyder ile kepçeler açtı yolları. Fakat yoğun kar yağdığı için tekrardan kapandı yol. Cenaze aracı çıkamayınca kepçeyle mezarlığa taşımak durumunda kaldık” dedi.

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