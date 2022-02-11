Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesinde 27 yaşındaki Ersel Atmaca otomobili ile Mudanya yolundan Bursa istikametine giderken, aynı yolda ters yönden gelen G.C.'nin kullandığı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

TERS YÖNDEN GELİP 27 YAŞINDAKİ GENCİ KATLETTİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Mudanya-Bursa istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ters yöne giren sürücü 6 aracı biçti Üsküdar’da hızla ters yöne giren otomobil sürücüsü park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

Ters yönde giden sürücü dehşet saçtı Sakarya'da bir sürücü ters şeride daldı, servis aracına çarptı. Kaza yerinde can pazarı yaşandı.