Türkiye Gazetesi

Malatya Battalgazi'de meydana gelen olayda iddiaya göre yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.

Sabah saatlerinde bebeklerine bakmaya kalkan aileler 3 bebeğiden hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Apar topar hastaneye götürülen bebeklere ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

Malatya'da mama verilen 3 aylık ikiz bebekler hayatını kaybetti, diğer bebek ise tedavi altına alındı.

3 BEBEKTEN 2'Sİ ÖLDÜ

2 bebek E.E ile M.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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