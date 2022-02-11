Türkiye Gazetesi

Artuklu’nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti Ankara’nın Polatlı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Savaş alanına dönen düğünde kavganın sebebi belli oldu Sakarya'da meydan savaşına dönen düğünde 24 kişi yaralanmıştı. Kavganın, nişanda takı sebebi ile yaşanan ve sosyal medyada da devam eden gerginlik nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.