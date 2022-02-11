Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda bir kadın arabanın içinde tartıştığı evli adamı emniyet kemeri ile boğarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, dün akşam 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta meydana geldi. Hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., sürücü koltuğunda bulunan Öz'ü, boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu ve olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



POLİS OPERASYONLA YAKALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkı Öz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Cinayet şüphelisi B.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.



ÖLDÜRÜLEN ADAM EVLİ ÇIKTI

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, öldürülen Hakkı Öz'ün evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.



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