Türkiye Gazetesi

Karabük'te ava çıktığı arkadaşı tarafından kazara vurulan adam 56 gün sonra hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Aralık ayında Refik Akça isimli şahıs arkadaşıyla birlikte ava gitti. İddiaya göre, yanında bulunan arkadaşının tüfeği henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu Akça yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınana Akça 56 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Ava gittiği ormanda yaralı bulunan iş adamı hastanede hayatını kaybetti Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alana ava giden ve arkadaşları tarafından yaralı bir halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Ava gitti kendini vurdu Giresun’da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.