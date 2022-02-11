Türkiye Gazetesi

Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu duyurdu. Konu ile ilgili olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hergün aşı çağrılarını yineledi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında; "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? TURKOVAC sizi korumak için şehrinize geldi" ifadelerini kullandı.



Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca İstanbul'la ilgili son durumu paylaştı! Vakalarla ilgili çarpıcı detay Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini duyurdu.