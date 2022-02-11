Türkiye Gazetesi

Tokat'ta yaşayan ve yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı vatandaş, ihbar üzerine olay yerine giden polisler tarafından ölü olarak bulundu. Vatandaşın ölüm sebebi, yapılan inceleme sonunda ortaya çıkacak.

İZNİ BİTİP İŞE DÖNMEYİNCE EVİNE GELEN ARKADAŞI ŞOKU YAŞADI

Ray Mahallesi'nde yaşayan ve Tokat Belediyesinde çalışan 51 yaşındaki Murat Uyanık'tan izinin bitmesine rağmen işe gelmemesi üzerine bir arkadaşı eve geldi. Kapıyı açamayan arkadaşı polise haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis, Uyanık'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Uyanık'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Uyanık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece’de sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde 42 yaşındaki ilkokul öğretmeni okula gelmeyince okul müdürü durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. Öğretmen, yatak odasında tavana asılı halde buldu.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta’da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Okul müdürü evinde ölü bulundu Sakarya Akyazı'daki bir okulda müdür olan Nuri Çalıcıoğlu, evinde ölü bulundu. Çalıcıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

22 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Aydın'ında 22 yaşındaki genç kız evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.