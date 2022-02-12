Türkiye Gazetesi

Mersin'in Mezitli ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Oyun oynadığı esnada suya düştüğü öğrenilen Zeliha Seren ölümüyle ailesini kedere boğdu.

AKINTIYA KAPILIP SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Zeliha Seren Doğan olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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