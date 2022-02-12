Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu’nda Y.U.’nun kullandığı kamyonet, Kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş.'nin kullandığı otomobile ve B.G. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kabini adeta ezildi. Kazada araç içinde bulunanlar yola fırladı.

Balıkesir'debir kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. Kazada 1 kişi haytaını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada adeta can pazarı yaşandı. OLay üzerine ekiplere haber verildi ve araç içinde sıkışan yaralıyı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri kurtardı. Kazada yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Sabancı, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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