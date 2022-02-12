Türkiye Gazetesi

Çocukluğundan bu yana oyuncak arabalara ilgi duyan Serkan Filiz, o günlerden bu yana topladığı modelleri saklıyor. Yaklaşık olarak 4 yıl önce ciddi şekilde model toplamaya başlayan 39 yaşındaki koleksiyoncu, topladığı modelleri koymak için özel raflar yaptırdı. 1960, 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda üretilen modelleri de içeren koleksiyonun değeri günümüzde gerçek bir otomobille eşdeğer.

Filiz, özenle sakladığı modellerini zamanı geldiğinde özenli bir şekilde temizliyor ve sadece eldiven takarak dokunuyor. Bu hobinin bir sonunun olmadığını ve model toplamaya imkanı yettiği kadar devam edeceğini söyleyen koleksiyoncu, yapmak için yıllarını verdiği koleksiyonunu miras bırakmak istiyor.

Filiz'in koleksiyonunda 3 bini aşkın model bulunuyor

VARYASYONLAR KOLEKSİYON DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Koleksiyon meraklısı olduğunu söyleyen Serkan Filiz, "Diecast model araba koleksiyonculuğunu son 4 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Model otomobillere karşı duygularım 80’li yıllarda başladı. Ardından duygularım çığ gibi büyüdü. Son 4 yıldır model üreticilerinin marka ve modellerini varyasyon şeklinde topluyorum. Varyasyon; bir üreticinin, bir otomobil markasının modelini farklı jant ve renk gibi unsurlarla yeniden üretmesi anlamına geliyor. Varyasyon, koleksiyonun değerini belirleyen unsurlardan birisidir. Varyasyonları ve nadir parçaları ne kadar çok toplayabilirseniz koleksiyonun değeri de o kadar artıyor. Koleksiyonumda 1960’lı yıllardan kalma çok eski modeller de, güncel modeller de var" şeklinde konuştu.

"ÇOK FARKLI BİR DÜNYA"

Koleksiyonuna yeni model eklemek için sürekli araştırmalar yaptığını belirten Filiz, "Koleksiyonumda; yurt içinde temin edilebilen modellerim olduğu gibi, ülkemize gelmemiş olan modeller de mevcut. Varyasyonlarımı tamamlayabilmek için bu modelleri her mecrada araştırıyorum. Bunları araştırırken modellerin gerçekte üretildiği yılları, endüstriyel ve tasarımsal özelliklerini de öğrenmiş oluyorum. Bu sadece model biriktirmek değil, aynı zamanda bir araba kültürü. Bununla beraber ülkelerin, markaların hikayelerini de araştırmış oluyorum. Bu durumda çok farklı bir dünyaya yelken açmış oluyorsunuz" dedi.

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUM"

"Arabalar, üretildiği tarihteki toplumların özelliklerini de yansıtıyor. Bu yüzden koleksiyonumu gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum" diyen Filiz şu ifadeleri kullandı: Şu anda raflarımda 2600 adet model mevcut. Elimde, raflara sığmayan birçok model de var. Ayrıca alım aşamasında olduğum, alacağım modeller var. Bu, benim için bir tutku. Koleksiyon yapmaya sonuna kadar devam etmek istiyorum.

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