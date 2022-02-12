Türkiye Gazetesi

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde bir düğün salonunda çıkan kavgada 30 kişi yaralanmıştı. Benzer bir olay geçtiğimiz aAralık ayından Kağıthane'nin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kavganın çıktığını gören gelin gelinliğine aldırış etmeden sokağa koşarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

ALKOLU FAZLA KAÇIRINCA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olayda sokak üzerindeki bir salondaki düğün sırasında gelin ve damat tarafından şahıslar alkolün dozunu fazla kaçırınca tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine saldıran taraflar, kavgayı sokağa taşıyınca ortalık karıştı.

İki tarafın akrabalarının kavga girdiği kişiler sokak ortasında birbirini tekmelemeye ve yumruklamaya başladı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir süre duran taraflar daha sonra bir daha birbirine girdi.

Kağıthane'de yapılan düğünde kavga çıkınca ortalık birbirine girdi. Durumu duyan gelin sokağa koşarak tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgada 2 kişi bıçaklandı.

GELİN KAVGAYA KOŞTU

Durumu duyan gelin, gelinliğine aldırış etmeden kavgaya tutşan akrabalarını ayırmak için sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu Azamat U. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Rashid H. ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

ÖNCE YAKALANDI SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerini alarak kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın önce eşkali ardından da kimliği tespit edildi. Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu Azatjan Babajanowiç K.’yi (24) Şişli Mecidiyeköy’de kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen K., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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