Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EĞİMLİ BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12 Şubat Cumartesi Hava Durumu

13 Şubat Pazar Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, öğlen 2,0ö, akşam 3,0m; Görüş: İyi, sis anında orta.

EGE

Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi akşam zaman zaman 3,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2022 tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamada pek çok il için turuncu kodlu uyarı verilerek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.