Türkiye Gazetesi

Afrika’da yetimhanede kalan 7 yaşındaki Ebınezer Santos Nhaga (Eby), henüz 2 aylıkken iddiaya göre, psikolojik sorunları olan üvey annesi tarafından yüzüne asit benzeri yanıcı madde dökülerek görme yetisini kaybetti. Bunun üzerine harekete geçen uluslararası yardım kuruluşları, Ebınezer Santos Nhaga'yi göz ameliyatı için Türkiye’ye getirdi.

DOKTORLARIN UMUDU VAR

Türkiye’ye getirilen küçük çocuğun ameliyatını yapacak olan Prof. Dr. Ümit Beden, sol gözünde ışık olduğunu ve önümüzdeki Çarşamba günü yapacakları ameliyatla bir umudun olduğu müjdesini verdi.

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISI ÇOK İYİ'

Küçük çocuğun sağlığına kavuşması için Türkiye’ye getirildiğini belirten Prof. Dr. Beden, “Eby’nin Gözüne sirke ile bir şey sarıldı diyorlar ama alkali mi asit mi tam bilmiyoruz ama sonuçta bir kimyasal yanık yaşamış. Ve ondan sonra da Eby, yetimhanede büyümüş. Uluslararası yardım kuruluşları onun için bir çare aramışlar. Türkiye'ye getirdiler. Türkiye’nin sağlık alt yapısı diğer ülkelere çok daha iyi. Gerek fonksiyonel gerekse kozmetik anlam gözün bütün tabakası ile ilgili sağlık alt yapısı Türkiye’de çok iyi” dedi.

Afrika'da 2 aylıkken gözü asitle yakılan 7 yaşındaki Eby, Türkiye'ye getirilerek Türk doktorların emanet edildi.

'SOL GÖZÜNDE IŞIK HİSSİ VAR, BİZİM ,İÇİN UMUT KAYNAĞI'

Küçük Eby’in sol gözünde ışık olduğunu ve bunun hem çocuk hem de uygulacayackları tedavi için bir umut olduğunu belirten Beden, Eby'nin sağ gözünü kaybetmiş, sol gözünün ise sanki bir ışık görüyormuş gibi tarif ettiğini söyleyerek "Eby’nin iletişimi çok iyi değil, yanlış anlamadıysak sol gözünde bir ışık hissi var. Ve bu bizim için bir ışık, umut kaynağı. Eğer kapaklarını güzelce açar sağlam bir göz küresi ortaya çıkarırsak görme şansı olur. Yüzde 100 görmekten bahsetmiyorum. Yani hiç görmeyen birisi yüzde 10 bile olsa bu onun için iyi olur. Bir umut var. Hep beraber göreceğiz“ ifadelerini kullandı.

'EBY İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Prof. Dr. Beden, “Biz çok hasta görüyoruz. Özellikle yurt dışından çok problemli hasta geliyor. Eby, şimdiye kadar gördüklerimizden herhalde en zor olanı. Türkiye bu konuda çok iyi, sağlık turizmi açısından biz ülke olarak çok iyi bir noktadayız. Ben Eby’nin doğru yere geldiğini düşünüyorum. Ne kadar neyi başaracağız bilmiyorum onu zaman gösterecek. Eby için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Türkiye sağlık alanında diğer ülkelerden ayrışıyor Avrupa ve Amerika koronavirüsle mücadelede ağır kayıplar verirken, Türkiye devreye aldığı politikalarla bu alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır Sağlık Bakanı Koca, "Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır." dedi.