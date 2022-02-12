Türkiye Gazetesi

Bursa'da annesi ve üvey kardeşi ile tartışan 25 yaşındaki Muhammed Ergül, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası cinnet getirdi. Eline aldığı bıçakla annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldüren Ergül, 13 yaşındaki üvey kız kardeşini ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Ergül, eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi. Ardından evin penceresini yumruk ve kafa darbesiyle kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BABANIN DA İFADESİ ALINACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, 13 yaşındaki talihsiz kız ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Azime Akman’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Muhammed Ergül sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinde olmayan babanın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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