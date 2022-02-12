Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından önce zaman zaman yayladaki evlerine giden ve Trabzon'da ikamet eden Ömer-Huriye Birinci çifti, salgının ortaya çıkması ile birlikte gittikleri Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Damlıköy yaylasından bir daha geri dönmedi. Çift, Trabzon'daki evlerine şimdilik dönmeyi düşünmediklerini, doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.

"BİZDEN BAŞKA KALAN YOK"

Eşi ile birlikte üç yıldır bütün gün yaylada yaşadıklarını kaydeden Huriye Birinci, "Trabzon Tonya’da oturuyoruz, yaz dönemlerinde yaylaya çıkıyoruz. Tonya’da kaldığımız yerde arazi dar olduğundan buraya oğlum ev yapınca eşim Ömer ile burada kalmaya başladık. Kışın karla kaplı yaylada mutlu bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Yaylada bizden başka kalan yok. Artık alıştık burada yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Birinci çifti, 1850 rakımlı Damlıköy yaylasından bir daha geri dönmedi

"GIDALARIMIZ HEP ORGANİK"

Ömer Birinci de yaylada huzurlu günler geçirdiklerini ifade ederek, "Yaylaya alıştık. Buradaki kedi köpekler de bizim can yoldaşımız. Hayvanların aç kalmaması için kışlık saman gibi beslenme ihtiyaçlarını da depoladık. Yaylada yaşam belki bilmeyenlere zor gözükse de biz artık alıştık. Beslediğimiz hayvanlarımızın sütünden yoğurt, tereyağı yapıyoruz. Gıdalarımızın hep organik" diye konuştu.

Kar nedeniyle yaylada 3 gün mahsur kaldı, cansız bedeni bulundu Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada 3 gün mahsur kalan 2 çocuk babası Yusuf Özkan'ın cansız bedeni bulundu. Yayla evinden 8 kilometre uzakta ormanlık alanda donarak hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın kendi imkanlarıyla orman yolunu kullanarak inmeye çalıştığı belirtildi.

Yayladaki çobanın drone şaşkınlığı: Önce kovaladı, sonra selamladı Antalya'da gördüğü drone karşısında şaşkına dönen çoban, önce taş attı sonra şapkasıyla selamladı.