Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi bacağından vurulan Talip Gönültaş Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Doktorlar tarafından muayene edildikten sonra tomografisi istenen Gönültaş birden bağırmaya başlayarak çevreye saldırmaya başladı. Yanındaki refakatçi Jiyan Özkaya ile birlikte odada dehşet saçan zanlılar, cihazlara zarar verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Yaklaşık 30 bin dolar değerindeki cihaza hasar veren şahıslar çalışanlara saldırmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşayan sağlık çalışanları kendileri camlı bölmeye kilitledi. Ancak gözü dönen şahıslar cama vurarak odaya girmeye çalıştı. Zanlılara direnen sağlık çalışanı devrilen camı iterek yerine yerleştirdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARALANDI

Sağlık çalışanının ihbarı üzerine olay yerine hastane güvenlik görevlileri geldi. Zanlıları durdurmaya çalışan güvenlik görevlileri Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaşanan arbedede yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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