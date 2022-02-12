Türkiye Gazetesi

Nilüfer ilçesinde polis memuru Bilal A. boşanma aşamasındaki eşi öğretmen Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen okulun inşaat firması taşeronu Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.'yı göz altına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yüzlerce kişinin geçtiği işlek cadde üzerinde meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çembere aldı. Rezidans ve alışveriş merkezindeki vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izledi.

KONUŞMA BAHANESİYLE ARAÇTAN İNDİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde polis memurunun eşinin kullandığı aracı trafikte önüne geçip durdurduğu, konuşmak için eşini ve erkek arkadaşını dışarıya çıkartıp kısa konuşma sonrası ateş ederek ölümüne sebep olduğu, sonrasında da olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirildiği görülüyor.

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