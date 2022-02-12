Türkiye Gazetesi

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazı, 3 kişiyi canından etti. Gaziantep'te bir evde birlikte yaşayan anneanne, kızı ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenmelerinin ardından ölü bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'ten yakınları uzun süre haber alamadı. Evdekilerden haber alamayan yakınları ile komşuları 3 kişinin durumundan şüphe ederek 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu.

CENAZELERİ GÖREN AİLE BİREYLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler evden çıkarılırken ölen 3 kişinin yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Bazı yakınları ise salavat getirerek ölenlere dua okudu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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