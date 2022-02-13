Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesinde meydana gelen olayda cep telefonu bayisine gelen 2 şüpheli önce çevreyi gözetledi. Ardından şüphelilerden biri yol kenarındaki bordür taşını alarak işyerinin camını kırdı. Kırılan camdan içeri giren şüpheliler 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı.

ZARAR 100 BİN TL

Çevredeki vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerini bildirildi. Olay yerine gelen dükkan sahibi stantta duran 7 telefonun çalındığını zararın 100 bin TL olduğunu söyledi. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku Üsküdar’da amatör futbol takımlarından Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan çıkardıkları eski futbolcuları tarafından soyuldu. Gece kulüp binasına giren eski futbolcu 2 adet bilgisayarın yanı sıra bir miktar da para çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.